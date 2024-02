IT Wallet | arriva il portafoglio digitale | affiderete i vostri documenti ad uno smartphone?

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il Consiglio dei Ministri ha annunciato che entro la fine dell’anno corrente verrà regolamentato l’utilizzo dell’IT(Italian), ileuropeo, lo strumento che permetterà di avere a portata ditutti iutili e necessari che normalmente si conservano nel borsellino. Un’innovazione, spinta a partire dal 2020 dall’Unione Europea e sperimentata a partire dallo scorso anno in 25 Paesi membri, che consentirà di effettuare in modo standardizzato e sicuro per la privacy e i dati personali, sull’intero suolo comunitario, qualsiasi operazione connessa all’utilizzo deidi identità (noleggiare un’auto, chiedere un prestito bancario, richiedere un certificato, usufruire di servizi pubblici fra i tanti esempi) ...

Lo strumento sarà gratuito e fruibile dall'app Io (con Spid o carta d'identità elettronica): consentirà di digitalizzare patente, carta d'identità, ma anche tessera elettorale e titoli di studio ...Mercoledì 31 gennaio si terrà il Cdm sul nuovo decreto Pnrr che potrebbe sancire la nascita ufficiale del portafoglio digitale IT Wallet all’interno dell’app IO per la digitalizzazione dei documenti.Il portadocumenti dell'App IO sarà approvato mercoledì in Cdm e consentirà a tutti i cittadini maggiorenni di conservare nel telefono in forma libera e ...