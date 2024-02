IT-Alert | oggi test nel Lazio simula il crollo della diga di Collemezzo | le cose da sapere

(Di martedì 6 febbraio 2024) Continua la fase sperimentale condotta dal Dipartimento NazionaleProtezione civile per valutare l'utilizzo del sistema di allerta informatica in situazioni di emergenza a livello locale.la Regioneha deciso dire il cedimentodi, situata nella provincia di Frosinone tra i territori dei Comuni di Ceprano e Arce. La prova è prevista alle ore 12, mediante l'invio di un segnale acustico speciale accompagnato da un messaggio dio ai cellulari delle aree coinvolte.

Martedì 6 febbraio è il giorno del test IT-Alert nel Lazio col messaggio sul collasso della diga di Collemezzo, in provincia di Frosinone ...Oggi, martedì 6 febbraio 2024, test It-Alert in provincia di Frosinone nel Lazio per rischio specifico. Verrà simulato il collasso della diga di Collemezzo, che si trova tra Ceprano e Arce. Suonano ...