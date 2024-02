Istat | cresce fiducia imprese e famiglie

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 febbraio 2024) 11.05 A gennaio 2024 si stima un complessivo miglioramento del clima di: per i consumatori aumenta da 95,8 a 96,4 e per leda 97,3 a 98,1. Lo comunica l'precisando che ladelleaumenta per il secondo mese consecutivo al valore più alto da aprile 2023, mentre ladei consumatori, senza interruzioni, dallo scorso novembre e raggiunge la quota più alta da giugno 2023.