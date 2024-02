Istat | sale fiducia consumatori e imprese ma “ancora incognite”

Istat - record natalità negativo nel 2022 : "Italiani sotto i 59 mln - 5 anziani per ogni bimbo - età media sale a 46 - 4 anni"

Continua il trend negativo delle nascite in Italia. Nel 2022 i nati residenti in Italia sono 393mila, con un tasso di natalità del 6,7 per mille. ... (ilgiornaleditalia)