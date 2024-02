Istanbul | sventato tentativo di attacco al tribunale | uccisi due assalitori

(Di martedì 6 febbraio 2024) Due persone, un uomo e una donna, sono statidurante un "di" contro un checkpoint di sicurezza vicino aldi Caglayan, sul versante europeo di. Sei i feriti, tre civili e altrettanti agenti di polizia. I due attentatori, secondo il ministro turco degli Interni, Ali Yerlikaya, erano due esponenti del Fronte rivoluzionario di liberazione popolare (Dhkp/C), un gruppo di estrema sinistra considerato un'organizzazione terroristica in Turchia, Stati Uniti e Unione europea. L'è avvenuto nel giorno in cui la Turchia commemorava il primo anniversario del terremoto che nel sud del Paese ha ucciso migliaia di persone.

