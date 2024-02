Israele promette che “fornirà prove” di Hamas in UNRWA

(Di martedì 6 febbraio 2024) Leggere cheha promesso che di fornire “” della collaborazione diall’interno dell’è una notizia interessante, perché vien da chiedersi… Allora quando l’accusa è stata formulata non c’era alcuna prova?ha più volte ribadito che ci sono infiltrati dinell’, l’agenzia delle Nazioni Unite che fornisce assistenza umanitaria ai rifugiati palestinesi nella regione, sia legata con. Ora però c’è bisogno che fornisca delleadeguate e sufficienti per iniziare un processo e delle indagini. L’agenzia ha comunque preventivamente allontanato le persone accusate. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz: “Forniremo tutte leche evidenziano i legami ...

Il presidente iraniano, in occasione del discorso per commemorare le vittime di Kerman, ha dichiarato che l'attacco di Hamas ha segnato la fine di ... (ilgiornale)

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina a Kerman, nel sud-est del L’Iran , per piangere la morte delle 89 vittime provocate d alla ... (open.online)

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden metterà il veto presidenziale a un pacchetto di aiuti per Israele da 17 miliardi di dollari ...alle elezioni presidenziali di novembre, ha promesso la sua ...Tra i nemici nel mirino della destra messianico-fascista al potere oggi in Israele, ci sono anche i capi del Mossad e di Shin Bet. Incapaci, traditori…Nessuno si salva. Siamo alla riedizione del ...L'evidente fallimento della politica di deterrenza statunitense nei confronti dell'Iran si manifesta nelle aggressioni concomitanti di cui le truppe americane sono bersaglio in queste settimane ...