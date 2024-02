Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Hamas apre all' intesa sugli ostaggi Nyt | «In video soldati israeliani festeggiano per la distruzione di Gaza»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ledi martedì 6 febbraio sul conflitto tra, in diretta. New York Times: «Almeno un quinto degliin mano ad(32 su 136) sono morti»

Sono almeno 32 gli Ostaggi rapiti da Hamas nel raid del 7 ottobre ad aver perso la vita. Lo afferma il New York Times, venuto in possesso di un ... (thesocialpost)

Israele non ha fornito alcuna prova concreta a corredo delle gravi accuse mosse contro alcuni dipendenti dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), che secondo Tel Aviv avrebbero avuto ...Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha annunciato che discuterà domani con Israele la risposta di Hamas sull'accordo sugli ostaggi. Nella conferenza stampa con il premier del Qatar, Blinken ha ...(LaPresse) Il New York Times ha pubblicato numerosi video di soldati israeliani impegnati a Gaza, condivisi sui loro profili social personali, che potrebbero diventare un grosso problema per le forze ...