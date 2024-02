Isee | Forum Associazioni Familiari | “Rivedere strumento che mostra limiti di opportunità”

La situazione delle famiglie è precaria e, ad esempio, gli effetti dell’assegno unico 2022 sull’Isee 2024 non possono determinare svantaggi per le famiglie”. Lo afferma Adriano Bordignon, presidente ...L'indicatore reddituale rischia di penalizzare le famiglie numerose, che rischiano tagli su bonus bollette e aumenti di tariffe per mense scolastiche e altri servizi. Governo aperto a modifiche ...Come cambiano gli incentivi auto 2024 per l'acquisto di veicoli nuovi con la rottamazione di auto vecchie e inquinati Euro 0 e Euro 1.