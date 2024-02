Irpef 2024 | nuove aliquote | pronte le istruzioni | cosa cambia

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Sonoleper l’con sole 3. L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare con leoperative sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nele prevede la riduzione delleda 4 a 3: la prima del 23 per cento per i redditi fino

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Sono pronte le istruzioni per l’Irpef 2024 con sole 3 aliquote. L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare con le istruzioni operative sulla prima parte della riforma ...Riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3, detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, riduzione dell'ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila ...Una nuova sforbiciata alle aliquote Irpef che potrebbe far salire ancora di qualche centinaio di euro l'anno i redditi e le buste paga. Il governo ci sta lavorando e cerca le apposite ...