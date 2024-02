Irama | perché si chiama così e chi è la sua fidanzata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sanremo, 6 febbraio 2024 –torna al Festival di Sanremo 2024 e questa volta la speranza è che questa volta possa gareggiare dal vivo e non attraverso il video delle prove. Nel 2021, infatti, aveva partecipato al Festival di Sanremo con la canzone 'La genesi del tuo colore' non esibendosi dal vivo sul palco del Teatro Ariston, ma attraverso il video delle prove visto che un suo collaboratore era stato contagiato dal coronavirus. A Sanremo 2024porterà il brano 'Tu no'. Chi è? Filippo Maria Fanti - su Instagram il suo profiloplume conta oltre un milione e mezzo di follower - ha 28 anni ed è originario di Carrara. Il suo nome d'arte ha un doppio significato: è l'anagramma del suo secondo nome, Maria, e in lingua malese il termine "" significa "ritmo". ...