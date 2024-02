Ipotesi omicidio-suicidio dopo il ritrovamento di 2 cadaveri a Ventasso Reggio-Emilia | forse madre e figlio

Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Si chiamava MOUNA Mohamed ed era nato in Marocco il 06.07.1997, il cittadino straniero assassinato ieri (4 ... (dayitalianews)

Due cadaveri sono stati ritrovati in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso, alto Appennino reggiano. Il corpo di ... (leggo)

I due corpi sono stati trovati a Schiocchi del Cerreto, nel comune di Ventasso, nell'alto Appennino reggiano. Quello dell'anziana era in una zona ... (fanpage)

Il cadavere di un’anziana donna è stato ritrovato all’interno di un’auto, apparentemente con ferite da arma da taglio, in una zona impervia e boscosa ... (feedpress.me)

Il processo su Franco Bernardo, l’uomo di 62 anni originario di Como che è stato trovato senza vita nella casa della compagna in Moldavia, ha ...CERRETO ALPI (Ventasso, Reggio Emilia) – Alle 8.50 l’automobilista di passaggio ha notato una vettura, ferma nel piazzale di sosta. Ha pensato che fosse strano in quella zona, piuttosto impervia, e a ...Il ritrovamento dei cadaveri in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, nel comune di Ventasso sull’Appennino reggiano ...