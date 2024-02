INVALSI 2023 | tutti i dati per ordine e grado di scuola Con infografica realizzata dall’Istituto

anche con i fondi PNRR del Decreto Ministeriale 65/2023 per percorsi di formazione per il potenziamento ...di apprendimento anche a casa e offrire loro un supporto alle Prove INVALSI. Scopri di più ...Quattro campanelli d’allarme accompagnano all’unisono l’analisi delle prove Invalsi proposte a primavera ...tra 2018/2019 e 2022/2023, è di 10-12 punti per i «nativi» e di 20-30 per le prime ...Un grande progetto, in rete, per bonificare i vigneti della Franciacorta e promuovere l’eliminazione della plastica nelle colture. È questo, in sintesi, il «Vigneti plastic free», progetto nato da una ...