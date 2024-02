’Intorno al vuoto’ a Sanremo | Così porto in scena l’Alzheimer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Primo ‘palcoscenico’ d’eccezione per ‘Intorno al, il nuovo spettacolo ideato e interpretato da Paola Giorgi (foto), incentrato sul delicato tema del. Un lavoro che da oggi a domenica sarà atra le realtà marchigiane di eccellenza rappresentate negli spazi promozionali curati dalla Camera di Commercio delle Marche. Un video dedicato alla produzione firmata ’Bottega Teatro Marche’ verrà proiettato nei videowall del Villaggioper tutto il periodo del festival, per annunciare l’arrivo sulle scene dal prossimo 23 marzo. Lo spettacolo, vincitore del Bando Cultura della Regione Marche e del Premio Impronta d’Impresa, vanta il patrocinio dell’Inrca, e sta già facendo parlare di sé per il tema e l’alto profilo della produzione (i co-protagonisti sono Gianluigi Fogacci e Fabiana Pesce, la ...