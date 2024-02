Intesa chiude il 2023 con un utile di 7 | 7 mld Risultato in crescita del 76 | 4% E’ il miglior anno di sempre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Intesa Sanpaolo chiude ilcon unnetto ina 7,72 miliardi di euro, indel 76,4% rispetto ai 4,4 miliardi dell’precedente. Il Gruppo nel quarto trimestre ha messo a segno unnetto di 1,6 miliardi di euro. Il dato è superiore alle attese degli analisti finanziari. Il conto economico consolidato delregistra interessi netti pari a 14,64 miliardi di euro, in aumento del 54,2% rispetto ai 9,5 miliardi del 2022. Le commissioni nette sono pari a 8,6 miliardi, in diminuzione del 4% rispetto ai 8,9 miliardi dell’precedente. In dettaglio, si registra una diminuzione del 3% delle commissioni da attività bancaria commerciale e del 2,8% delle commissioni da attività di gestione, intermediazione e consulenza ...