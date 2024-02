Intervento di cardiochirurgia con la realtà aumentata | il primo in Italia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Laè entrata in sala operatoria. Per la prima volta nel nostro Paese è stato eseguito un intevento dicon l'ausilio della nuova tecnologia

In Italia la realtà aumentata è entrata in una sala operatoria di cardiochirurgia come ausilio per un intervento mini-invasivo. A farsi promotore di ... (fmag)

È stato eseguito per la prima volta in Italia un intervento mini-invasivo di cardiochirurgia con l'ausilio della realtà aumentata su una paziente affetta da fibrillazione atriale cronica. Per ...Nelle settimane successive il piccolo è stato assistito in ospedale per il recupero post intervento e per le cure oncologiche ...Operative di Medicina e Chirurgia Fetale e Perinatale; Cardiochirurgia ...Il bimbo nato con la procedura EXIT-to-ECMO aveva sviluppato nella vita intrauterina una massa tumorale benigna ma a crescita ‘tumultuosa’, molto compatta e voluminosa. Il tumore, localizzato sul coll ...