Inter | tegola Frattesi | risentimento al retto femorale della coscia destra

Milik salta Inter-Juve : tegola per Allegri Brutta notizia per la Juventus e Massimiliano Allegri: Arkadiusz Milik è stato espulso durante la sfida con l'Empoli allo Stadium... (calciomercato)

Infortunio Berardi - tegola Sassuolo : necessario l’intervento chirurgico Brutte notizie per il Sassuolo e per Domenico Berardi: Infortunio grave per l’attaccante neroverde ed è necessario l’intervento Brutte notizie per ... (calcionews24)

Sassuolo - tegola Berardi : trauma contusivo al ginocchio - si sottoporrà ad intervento chirurgico Pessime notizie per il Sassuolo, che perde per infortunio Domenico Berardi. Come reso noto dalla società neroverde in un comunicato, durante ... (sportface)

Inter - tegola Lautaro Martinez : ecco quante partite salterà Gli esami strumentali hanno riscontrato un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra. Il Toro dovrebbe tornare in campo il 6 gennaio ... (ilgiornale)