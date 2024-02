Inter | si ferma Frattesi | trasferta di Roma a forte rischio

Pardo , che ieri ha commentato per Dazn Inter-Juventus, oggi ha parlato della partita e di come i nerazzurri si siano imposti nettamente sui ... (inter-news)

L’ Inter di Inzaghi ha sfidato la Juventus a San Siro nel big match della ventitreesima giornata di Serie A scendendo in campo per un solo risultato, ... (inter-news)

Fra oggi e domani torna in campo la Coppa Italia Femminile con le gare di ritorno dei quarti di finale. Se in due casi la qualificazione non appare in dubbio viste le larghe vittorie di Milan ...all’Olimpico arriva l’Inter capolista di Inzaghi, reduce dal successo nel derby d’Italia. Ieri De Rossi ha ricordato che finora “abbiamo fatto poco più di niente e che bisognerà proporre la nostra ...Dal possibile - 6 dell’Inter si è arrivati al - 10 al termine di un weekend ...La Fiorentina su questo fronte continua a restare ferma, immobile, affidandosi a quello che offre il territorio e con ...