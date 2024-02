Inter | non è fuga-scudetto Ma ora la direzione pare quella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lo dice anche Allegri, ma sopratutto i tifosi nerazzurri «l'è la squadra più forte del campionato». Per cui la vittoria per 1-0 della squadra nerazzurra nel derby d'Italia sulla Juventus non dovrebbe meravigliare più di tanto. Ma neppure deve servire a scusante quasi per far capire che non si poteva fare di meglio, perché di meglio si può fare sempre, basta volere. È una vulgata che contestiamo fortissimamente anche perché nella vita si possono incontrare avversari più forti, ma è allora che l'orgoglio deve sprigionarespregiudicatezza che centuplica le forze e nasconde all'avversario la paura di perdere. La Juventus ha perso perché ha avuto paura di vincere o, meglio , non ha nemmeno tentato di vincere. Gliisti nella prima parte facevano infatti la partita, costringendo il portiere bianconero Sczcesny a fare alcune ...