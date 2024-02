Inter Miami | Messi ancora infortunato | potrebbe saltare amichevole con Vissel Kobe

Calcio : Messi in forse anche per amichevole Inter Miami-Vissel Kobe Il fuoriclasse argentino a Tokyo: "Sto molto meglio, spero di farcela" TOKYO (GIAPPONE) - Infortunatosi agli adduttori, Lionel Messi ha ammesso a ... (ilgiornaleditalia)

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo (assente) rifila 6 gol all’Inter Miami di Messi Cristiano Ronaldo è out per infortunio e non ha preso parte alla partita contro l’Inter Miami di Lionel Messi per la ‘Riyadh Season Cup’. A Riad ... (calcioweb.eu)

L’Al-Nassr senza Ronaldo batte 6-0 l’Inter Miami di Messi Riad, 1 febbraio – Cristiano Ronaldo non ha preso parte per un infortunio al polpaccio alla sfida con l'Inter Miami di Lionel Messi per la 'Riyadh ... (sport.quotidiano)

Inter Miami - che figuraccia : prende 6 gol dall'Al Nassr di Ronaldo figuraccia dell'Inter Miami alla Riyadh Season Cup, una serie di test amichevoli in corso in questi giorni a Riyadh, in Arabia Saudita.... (calciomercato)