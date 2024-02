Inter Marotta | «Lautaro? Niente ansie sul rinnovo»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’, ospite di Pierluigi Pardo a Super Tele: le dichiarazionivistato da Pierluigi Pardo a Super Tele, Bepperacconta così l’e i temi caldi del momento nerazzurro. SOCIETA’ – «Io sono solo la punta della struttura e per anzianità mi vengono attribuiti meriti. La fortuna dell’è la squadra fuori, a parte Inzaghi, che è il leader. Ma ci sono personaggi come Baccin, Ausilio e Zanetti e la nostras fortuna è questa squadra vincente. Una cosa molto importante». ZIELINSKI – «Devo dire che quello che conta è rappresentare una società che è tornata oggi a essere importante come nel 2010. Siamo cercati e ricercati, il discorso di Zielinski? Ho parlato con De Laurentiis, dicendogli che stiamo sondando il ...

Marotta ammette l’ Inter esse dell’ Inter per Zielinski del Napoli: “Ha i requisiti per essere un nostro giocatore. ADL scherza, fa parte del ... (napolipiu)

Giuseppe Marotta non si è nascosto a microfoni accesi e ha svela to tutto in diretta : parole chiarissime sul nuovo acquisto , non ci sono più ... (rompipallone)

Giuseppe Marotta ha anche continuato su Dazn in riferimento al ciclo che ha vissuto in nerazzurro e al lavoro della dirigenza al suo fianco. Un ... (inter-news)

SERIE A - Intervenuto a DAZN, l'amministratore delegato dell'Inter capolista Beppe Marotta ha confermato la trattativa avanzata con Piotr Zielinski ...Gran colpo in uscita per Beppe Marotta, il giovane talento nerazzurro ceduto a peso d’oro, importante plusvalenza per l’Inter Beppe Marotta sta riuscendo nel migliore dei modi a creare una squadra com ...L'ad nerazzurro conferma Zielinski e sogni di gloria: "Questa Inter come quella del Triplete. Ausilio sottovalutato, Inzaghi grandissimo allenatore, tutti vogliono venire da noi" ...