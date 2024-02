Inter | Marotta conferma | “Zielinski? Ne ho parlato con De Laurentiis Ecco quando lo annunceremo”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 6 febbraio 2024)l’esse per: “Ne hocon ADL. Se si concretizzerà lo”. Il padre: “Piotr lascerà il Napoli ma resterà in Serie A”. Nel corso del programma Supertele su DAZN, l’amministratore delegato dell’Giuseppehato l’esse dei nerazzurri per il centrocampista del Napoli Piotr: “Ne hoanche con De. Stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Se si concretizzerà lo. Stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Adesso si occuperà Ausilio di questa situazione: se tutto andrà in porto loe lo tessereremo per ...