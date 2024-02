Inter | maglia speciale in omaggio al capodanno cinese! Le novità

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’celebra l’avvicinarsi delcinese. La squadra nerazzurra sfoggerà unache celebra l’arrivo dell’anno ‘del drago’ CELEBRAZIONI – L‘celebra l’avvicinarsi delcinese con unada gioco particolare: il 10 febbraio avrà inizio l’anno del drago e per l’occasione il club sfoggia delle divise celebrative. I nomi dei calciatori saranno in carattere cinese e, sui numeri, il logo dell’sarà adornato da un drago. Di seguito le immagini della casacca dai canali ufficiali del club nerazzurro. Inizia l'anno del Drago con la giusta#Forza#YearOfTheDragon #CNY —(@) February 6, ...

Aldo Serena , doppio grande ex di Inter e Juve , ha parlato al Corriere della Sera in vista del match di San Siro Da grande attaccante qual è stato, ... (calcionews24)

Arrivano le prime FOTO dallo spogliatoio di San Siro in vista di Inter-Juventus . scelta scontata per quanto riguarda la maglia da gioco di questa ... (inter-news)

Luis Muriel potrebbe lasciare il Fantacalcio e finire in Major League Soccer Chissà. L'indiscrezione di calciomercato, già viva da diversi giorni, potrebbe presto trovare concretezza. Sono in allarme ...Secondo alcuni osservatori, la sconfitta rimediata dalla Juventus nello scontro diretto in campionato contro l'Inter potrebbe aver cucito in parte il ventesimo scudetto sulla maglia dei nerazzurri, ...Henrik Mkhitaryan è ormai un punto fermo dell`Inter. L`armeno ha dimostrato, ancora una volta, la sua centralità nel progetto nerazzurro, disputando l`ennesima.