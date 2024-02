Inter-Juventus sfida da record storico e DAZN ringrazia | il dato

(Di martedì 6 febbraio 2024)era unamolto attesa da tutti gli appassionati di calcio, in particolare tifosi nerazzurri e bianconeri. Unha confermato l’importanza del big match e riguarda il pubblico da casa: la partita è stata la più vista di sempre sucome rivelato da Calcio e FinanzaDAera certamente la partita più attesa della ventitreesima giornata di Serie A ma anche della stagioneche si è trattato di unascudetto tra la prima e la seconda in classifica. Il campo haun verdetto chiaro, ma anche il pubblico da casa che è stato numerosissimo: la grande attesa intorno allasi è tradotta in un ...

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre della SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

Tuttosport in prima pagina: "Inter, Juve e Milan: asse per la A a 18" "Inter, Juve e Milan: asse per la A a 18": spazio sulla prima pagina odierna… Leggi ...Sono 57 dopo 22 giornate, di fatto ne sono stati sprecati soltanto 9 per colpa del blitz a San Siro del Sassuolo e dei pareggi con Bologna, Juve e Genoa. Nella sua storia, l’Inter ci era riuscita ...Il big match tra Inter e Juventus si piazza sul gradino più alto del podio delle sfide più seguite su Dazn. Il Derby d’Italia del girone di ritorno con circa 2,3 milioni di spettatori ruba il primato ...