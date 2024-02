Inter-Juventus | numero impressionante di spettatori su DAZN

Diecimila euro di multa a testa per Inter e Juve dopo il derby d'Italia di domenica scorsa. Questa la sanzione decisa dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, con le seguenti motivazioni: "Ammenda ...La partita contro la Juve, inoltre, ha confermato un fatto: attualmente, in Italia, l'Inter è la più forte di tutte. L'Inter porta a casa il derby d'Italia con l'autogol di Gatti Guardando le ...Tuttosport in prima pagina: "Inter, Juve e Milan: asse per la A a 18" "Inter, Juve e Milan: asse per la A a 18": spazio sulla prima pagina odierna… Leggi ...