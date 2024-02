Inter | Juventus e Milan alleate | vogliono la riforma della Serie A

Casarin è tornato a parlare di Inter-Juventus , in particolare della buona direzione di gara da parte dell’arbitro Maresca . L’ex arbitro ne ha ... (inter-news)

Un fattore fondamentale della vittoria dell’Inter contro la Juventus è stato il rendimento dei braccetti , Bastoni e Pavard. Forse non a caso ... (inter-news)

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre della SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

Come riporta Il Corriere di Bologna, Napoli e Juventus avrebbero messo nel mirino Riccardo Calafiori, difensore del Bologna: "Nel Bologna rivelazione della stagione c’è un giocatore che sta facendo br ...Zambrotta: «Juve, devi credere nello Scudetto! Ecco perché». La carica dell’ex bianconero A La Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato così dopo Inter–Juve. ZAMBROTTA – «Io con la Juventus ...Niente Roma per Davide Frattesi. Il centrocampista, alle prese con un affaticamento accusato nella rifinitura contro la Juve, non si è allenato ...