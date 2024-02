Inter | infortunio Frattesi | l’esito degli esami per la Roma

Davide Frattesi non affronterà la "sua" Roma: nato nella capitale e cresciuto in giallorosso, il centrocampista dell'Inter non prenderà parte alla trasferta di sabato sera allo stadio Olimpico. Dopo ...Su Zielinski "Ho parlato con De Laurentiis, dicendogli che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Ausilio ci dirà come agire, se tutto andrà in porto lo tessereremo per l'anno prossimo.Sul proprio account "X", Fabio Ravezzani non si spiega come mai la Juventus non sia andata su Hakan Calhanoglu, centrocampista turco adesso in forza all'Inter, quando è scaduto ...