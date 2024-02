Inter da record | ecco l’oro di Inzaghi Dominio costruito con il low cost

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) di Mattia Todisco Il successo sulla Juventus certifica il ruolo di favorita dell’nella corsa scudetto. Quattro punti di vantaggio su bianconeri, con una partita ancora da recuperare (il 28 febbraio contro l’Atalanta) sono un vantaggio che non chiude i discorsi. Dà però un margine di errore in vista di un prosieguo di stagione in cui ci saranno altri ostacoli complicati, a partire da sabato prossimo nella Roma giallorossa, e un numero di partite che potrebbe diventare molto elevato qualora la squadra didovesse eliminare l’Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League. Semplicemente, sul manto erboso del Meazza, l’è sembrata più forte dell’avversaria. Una squadra matura, solida in difesa e capace diruire tantissime opportunità. Prima nella classifica dei gol fatti e ultima per reti ...