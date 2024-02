Inter | chi si rivede! A Roma per annientare definitamente l’ex Lukaku!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’a breve si troverà di nuovo faccia a faccia conRomelu Lukaku. Asi scrive un nuovo capitolo della saga, il supereroe annienterà il “cattivo” nel finale? FILM INFINITO – Quella fra l’e Romelu Lukaku è una delle storie calcistiche più tormentate degli ultimi anni, destinata probabilmente a non esaurirsi mai del tutto. Perché, come insegna la televisione, si trovano sempre nuovi spunti e scenari per far proseguire gli sceneggiati più appassionanti. E la trasferta all’Olimpico di sabato prossimo contro laè una di quelle opportunità che il calcio dà per far continuare lo spettacolo. Nel primo capitolo stagionale della sagaVS Lukaku, ad avere il lieto fine è stata, senza ombra di dubbio, la squadra di Simone Inzaghi. Con l’attaccante belga completamente ...