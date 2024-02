Inter | Calhanoglu tra i top al mondo? Ambrosini ‘smonta’ un paragone illustre

Antonio Di Gennaro non ha dubbi sulle possibilità dell’Inter per lo scudetto dopo la vittoria contro la Juventus. A TMW Radio, inoltre, sottolinea ... (inter-news)

De Grandis stravede per Calhanoglu, che ieri è stato autore di una partita pazzesca in Inter- Juventus . Gap qualitativo ampio. FANTASTICI ? De ... (inter-news)

Il poker della Roma al Cagliari ha chiuso la 23esima giornata di campionato in Serie A, che torna in campo venerdì sera con l'anticipo... (calciomercato)

Hakan Calhanoglu è sempre più al centro del mondo Inter. Il regista turco svetta in tutte le metriche più importanti nel suo ruolo, come si evince ... (inter-news)

Hakan Calhanoglu è sempre più al centro del mondo Inter. Il regista turco svetta in tutte le metriche più importanti nel suo ruolo, come si evince dai numeri di FootData. LUCE IN… Leggi ..."Calhanoglu era evidentemente il calciatore migliore sul mercato 3 anni fa. Giovane, esperto, costo zero. Pioli l'aveva indicato come essenziale. Il Milan, follemente, l'ha perso per 500 mila euro. La ...