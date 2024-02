Inter | Calhanoglu è già meglio di Pirlo?

De Grandis stravede per Calhanoglu, che ieri è stato autore di una partita pazzesca in Inter- Juventus . Gap qualitativo ampio. FANTASTICI ? De ... (inter-news)

Il poker della Roma al Cagliari ha chiuso la 23esima giornata di campionato in Serie A, che torna in campo venerdì sera con l'anticipo... (calciomercato)

Hakan Calhanoglu è sempre più al centro del mondo Inter. Il regista turco svetta in tutte le metriche più importanti nel suo ruolo, come si evince ... (inter-news)

Hakan Calhanoglu si è ormai preso l’Inter. Leader indiscusso a centrocampo e uno dei giocatori più amati dal tifo nerazzurro. L’evoluzione nel ruolo è stata pazzesca. IDOLO NERO BLU - Hakan Calhanoglu ..."Ci sono dieci punti tra la Juventus e l'Inter di differenza come forza. Calhanoglu è stato spettacolare e il confronto con Locatelli è stato agghiacciante per merito del turco. Nel primo tempo ha ...Su Zielinski l’Inter è sempre stata molto attenta ...che negli ultimi anni ha portato a chiudere colpi di fondamentale importanza come quelli per Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. Il fatto che ...