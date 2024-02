Inquinamento in Lombardia | esteso il blocco del traffico | le città interessate

(Di martedì 6 febbraio 2024) La qualità dell’aria incontinua a peggiorare. I livelli didovuto alle polveri sottili hanno superato i limiti in quasi tutte ledella regione. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni, dato che il meteo non prevede pioggia almeno nel fine settimana. Per questa ragione la Regione ha fatto scattare ulteriori misure di contrasto allo smog oltre a quelle già previste per lo scorso weekend. Coinvolte da martedì le province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Cremona, Brescia, Lecco e Mantova, oltre a quelle di Lodi e Pavia che già in precedenza erano state oggetto di misure straordinarie. In tutte queste zone scattano divieti di emissioni di vario tipo, tra cui i blocchi delper alcuni veicoli molto inquinanti. A seconda del livello di polveri sottili, a ogni provincia è ...

Non piove, non c’è vento e si respira male. Tutta colpa dello smog che continua a ristagnare nell’aria. Così la Lombardia dà il via, da martedì 30 ... (ilfattoquotidiano)

Milano, Monza, Roma, Napoli, Venezia: è allarme inquinamento nelle grandi città, dove la qualità dell’aria è la peggiore di sempre. Situazione critica in Pianura Padana e in generale in Lombardia che, ...La situazione dell’inquinamento in Lombardia ha superato i livelli di allerta in quasi tutte le province. Scattano le misure di livello I e II per quasi tutte le città della Regione ...Sono attive da martedì 6 febbraio le misure di secondo livello per il contrasto all’inquinamento dell’aria: lo ha reso noto il Comune di Brescia, come stabilito da Regione Lombardia, in conseguenza ...