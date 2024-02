Innamorato del Festival ma dopo 5 anni chiudo qui Sanremo | l' annuncio di Amadeus

(Di martedì 6 febbraio 2024) Al via oggi 6 febbraio ildi. Eannuncia che questo sarà l'ultimo: "Anche io sonodel, ci appartiene. Credo che tutte le cose giustamente devono terminare. Sono lusingato di questo affetto, della Rai e del pubblico, ma credo che questi cinquesiano sufficienti per chiudere con una festa bellissima", ha detto in conferenza stampa il direttore artistico. Poi si è soffermato sulla protesta degli agricoltori definendola giusta e sacrosanta. E con Fiorello ha ammesso: “Sarebbe bello che arrivassero sul palco". Invito subito accettato: "Un nostro rappresentante sarà all'Ariston probabilmente domani", fa sapere Danilo Calvani, uno degli organizzatori delle proteste.

