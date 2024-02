Iniziativa sulla legalità all’istituto comprensivo Giovanni XXIII

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 6 febbraio 2024 – Si è svolto stamani nella sala consiliare di Terranuova un incontro dedicato alla cultura della, alla presenza del sindaco Chienni, dell’assessora all’istruzione Sara Grifoni, dell’Associazione Libera contro le mafie, dell’Arma dei carabinieri. È stata l’occasione per proiettare il docufilm Illuminando la storia, prodotto dal Comune di Firenze e che, in poco meno di 20 minuti, si impegna a raccontare attraverso interviste e testimonianze, quanto accaduto la notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 a Firenze, durante la strage di via dei Georgofili, a pochi passi dagli Uffizi e, quindi, da un patrimonio artistico inestimabile. Attraverso le parole di alcuni giornalisti viene ricostruito il contesto storico dentro cui si colloca l’attentato durante il quale persero la vita Angela Fiume e i componenti della sua famiglia: il marito ...