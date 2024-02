Infortunio Frattesi | c’è il comunicato Novità sul fronte rinnovi | TG Flash IN

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in video. TG NERAZZURRO ? Tegola per l’Inter che deve fare i conti, in vista della sfida di sabato con la Roma, con l’di: il centrocampista si è sottoposto questa mattina ai controlli che hanno evidenziato un problema al retto femorale. Spazio poi al mercato, con l’Inter che si muove per i: non solo Lautaro Martinez, la dirigenza lavora anche al prolungamento di Barella.anche sulZielinski: sul futuro del centrocampista polacco si è espresso suo padre. ...