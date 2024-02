Infernetto | investe un uomo e si dà alla fuga | pirata della strada beccato dalla Polizia locale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ostia, 6 febbraio 2024 – Si è conclusa in poco tempo la ricerca del conducente che, domenica sera, a bordo di un’auto, ha investito undi 41 anni in via Wolf Ferrari, all’, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Gli agenti del X Gruppo Maredi Roma Capitale, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno svolto i primi accertamenti per ricostituire l’accaduto, avviando subito accurate indagini per rintracciare la persona allontanatasi. Grazie anche ad alcune testimonianze e all’acquisizione delle immagini delle telecamere di zona, gli operanti hanno intercettato il veicolo, una Peugeot 107. Il conducente, il giorno dopo l’impatto, aveva tentato di portare il mezzo presso un meccanico, per il ripristinocarrozzeria danneggiata, ma è stato ...

