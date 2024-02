Indietro Savoia! La querelle per riavere i gioielli della Corona | un tesoro di oltre 6mila brillanti

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) La morte di Vittorio Emanuele di Savoia, pretendente al trono d’Italia che non c’è più, ha prodotto risvolti, ampiamente prevedibili, circa l’annosa questione dei“depositati” da Umberto II nel caveauBanca d’Italia. Un valore complessivo di svariati milioni di euro, qualcuno li quantifica addirittura in 300 milioni, che ora i Savoia rivogliono. Vediamo a che punto è questo “braccio di ferro” dall’eminente valore simbolico.Leggi anche: Re Carlo ha il cancro, ma non alla prostata: il comunicato ufficiale Foto: i principi Maria Beatrice e Vittorio Emanuele nel 1962 Benidi famiglia? Si tratta di undi 6.732e 2 mila perle, di diverse misure, montati su collier, orecchini, ...