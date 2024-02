India | attrice si finge morta per sensibilizzare sul tumore al collo dell’utero | «Fate i test | si può fermare in tempo»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Unal. Questo il male che sembrava aver ucciso l’na Poonam Pandey. «Ha combattuto con coraggio», aveva dichiarato venerdì la manager della star di Bollywood mentre il mondo del cinema del subcontinente piangeva la 32enne. «Siamo afflitti nel comunicarvi che la nostra amata Poonam èper unal. Ogni essere vivente che la incontrava, trovava amore puro e gentilezza» si leggeva venerdì su un post pubbblicato sul profilo Instagram dell’. Messaggio smentito una manciata di ore dopo, sufficienti a far circolare la notizia e a generare attenzione. «Sono viva, non sonodial...

