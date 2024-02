India | attrice finge di essere morta di cancro | la motivazione non ha convinto i fan

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Abbiamo perso la nostra amatissima Poonam per un tumore alla cervice“ questo il post apparso sul profilo Instagram dell’na Poonam Pandey che ha scatenato il panico tra i suoi fan e il caos mediatico in. Una morte improvvisa, senza alcun tipo di preavviso, che però non ha fatto sorgere alcun dubbio nella mente L'articolo proviene da Il Difforme.

Prima l'annuncio della morte, a causa di un cancro all'utero, poi la smentita sui social e l'inizio della bufera. Sta facendo molto discutere in India il… Leggi ...Prima l'annuncio della morte, a causa di un cancro all'utero, poi la smentita sui social e l'inizio della bufera. Sta facendo molto discutere in India il… Leggi ...Quando venerdì avevano annunciato la sua morte per un cancro al collo dell’utero per la modella e attrice indiana Poonam Pandey di soli 32 anni e 300 mila follower, le reazioni erano state accorate da ...