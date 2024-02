Incredibile Siviglia | Ocampos molestato da un tifoso in campo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’gesto da parte di unnei confronti di Lucasdurante Rayo Vallecano-. I dettagli L’ultima partita di Liga tra Rayo Vallecano eè stata caratterizzata da un episodio spiacevole che ha visto come vittima Lucas. Unè stato infatti sorpreso dalle telecamere mentre metteva un dito nel sedere dell’argentino. Di seguito la reazione del calciatore e del club.– «Penso che le immagini in televisione siano chiare e spero che LaLiga la prenda sul serio, come fa con il razzismo o cose del genere. Non credo che tutti quelli del Rayo siano così perché ci trattano sempre con rispetto, ma un pazzo c’è sempre”. E ancora: “Spero che un episodio ...