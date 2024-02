Incidente sul lavoro | crolla il solaio durante la ristrutturazione | tre operai feriti

Incidente grave in autostrada. Poco dopo le 7, sulla A12 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione ... (liberoquotidiano)

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona un agricoltore ferito in un incidente sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia di Ascoli Piceno, in località ...Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 febbraio 2024, gli agenti della Polizia ferroviaria di Como hanno arrestato un cittadino straniero per rapina ed estorsione. Il 21enne, con diversi precedenti di ...Incidente sul lavoro a Caprignano, alla periferia di Ascoli. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 65enne è stato portato in elisoccorso a Torrette ...