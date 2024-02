Incidente su A12 | un morto e 7 feriti

(Di martedì 6 febbraio 2024) 10.00 E' di une 7due dei quali gravi il bilancio del graveavvenuto poco dopo le 7 di stamattina sull'autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari, in direzione Livorno. La vittima è un operaio del Bangladesh. Viaggiava con altri 8 colleghi su un furgone che si è ribaltato dopo essere finito contro un muraglione a bordo strada.Altre auto si sono poi schiantate contro il mezzo.Secondo i primi accertamenti,l'uomo èsul colpo dopo essere sceso dal veicolo, colpito da parti delle vetture sopraggiunte.

Altra tragedia sulle strade italiane. Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Rapallo e Chiavari, in direzione Livorno. Due persone sono morte sul colpo mentre ...