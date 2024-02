Incidente in A12 | nuovo maxi tamponamento | un morto e diversi feriti | tre gravi

Grave incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari , in direzione Livorno. Nel tamponamento, avvenuto poco prima della 7 di martedì 6 gennaio, sarebbero ... (fanpage)

Una sentenza smontata in tre punti. Tanti quelli su cui batte la procura generale puntando di nuovo all’ergastolo per i fratelli Bianchi. Critiche alla decisione della Corte d’Assise d’Appello di Roma ...stuni — Rocco Colucci fa una ipotesi: «Secondo me sono passati e hanno lanciato qualcosa che ha fatto scoppiare l’incendio». Luciana Cassano, invece, spiega: «Sicuramente nel mio caso hanno scavalcato ...Altra tragedia sulle strade italiane. Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Rapallo e Chiavari, in direzione Livorno. Due persone sono morte sul colpo mentre ...