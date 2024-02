Incidente autostrada A12 oggi tra Rapallo e Chiavari | due morti in un maxi tamponamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Genova, 6 febbraio 2024 –sull’A12 tra i caselli di, in direzione Livorno: coinvolti un tir e alcune auto. © Manuel Migliorini / Adriapress Secondo quanto appreso, due persone sarebbero decedute e ci sarebbero alcuni feriti gravi. L’è avvenuto intorno alle 7: il tratto è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e si sono formati diversi chilometri di coda. Sul posto elicosoccorso e ambulanze, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento