Incidente aereo | morto l’ex presidente del Cile Sebastian Pinera

Un Incidente aereo che si è trasformato in una vera e propria strage , con un numero di morti altissimo. La conferma è arrivata in queste ore dal ... (thesocialpost)

Indicente aereo sfiorato in Turchia. Un volo pericolosamente basso ma l'equipaggio ha fatto uno sforzo eccellente per evitare qualsiasi incidente ... (panorama)

Missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Medio Oriente per favorire la de-escalation. Dodici morti e decine di feriti il bilancio di un ... (ilsole24ore)

Santiago del Cile, 6 feb. (Adnkronos) - L'ex presidente cileno Sebastián Piñera (74 anni) è morto questo pomeriggio in un incidente in elicottero nel comune di Lago Ranco, nella regione di Los Ríos, i ...Lotta tra la vita e la morte l’operaio 53enne ricoverato in ospedale a Lecce a seguito di una caduta da un’altezza di oltre 4 metri durante i lavori edili all’interno di un campo ...L'ex presidente del Cile Sebastian Pinera è morto oggi in un incidente aereo. Si trovava a bordo di un elicottero nel sud del paese, il velivolo è precipitato. Sulla zona stava imperversando una forte ...