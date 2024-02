In un Posto al sole c' è aria di un altro matrimonio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Chi l’avrebbe detto che mentre Rossella chiude le porte all’amore di Nunzio, rinunciando persino alla loro amicizia, Riccardo invece torna a baciare la sua ex. I fan della soap sanno che ilalla fine ci sarà, perché sui social pullulano le foto degli attori che in questi giorni stanno girando le scene della cerimonia. Ma ricordano pure come, più di dieci anni fa, Angela mollò il promesso sposo sull’altare per scappare in moto con Franco Boschi (a proposito: quando torneranno sul set Franco e Angela?). Questo futuroè sempre più lontano dal coronarsi in un classico “finché morte non vi separi”. Dall’altra parte invece Diego si riavvicina a Ida, verso un esito che anche in questo caso sembra abbastanza scontato. Mentre non lo è quello che coinvolge più avvincenti protagonisti: la storia tra Alberto e Clara, e di contorno di Rosa ...