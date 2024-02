In un mondo in via di riscaldamento a causa del cambiamento del clima | una nuova e rilevante dimensione della povertà ha cominciato a emergere | la povertà di raffrescamento dovuta principalmente a infrastrutture inadeguate

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le disuguaglianze portano disparità di diritti, discriminazioni e. Ma non sono solo le disuguaglianze a farlo: in unin via dideldel, infatti, unaha: la “cooling poverty”. Si tratta, in sostanza, dell’impossibilità di poter affrontare i costi dell’energia e i potenziali aumenti legati al mercato unico europeo. ...

La Nazionale di Trap guidata dal direttore tecnico Marco Conti è in viaggio per Rabat . In Marocco si svolgerà la seconda tappa di Coppa del Mondo ... (sportface)

C’è stato un tempo in cui l’attuale pilota della Ferrari, Carlos Sainz e il tre volte campione del mondo Max Verstappen condividevano lo stesso box, ...Coppa del Mondo Sci Alpino 2023-24 ...verrà presentata in presenza nella sede del Polo Scientifico Didattico Paolo Volponi di via Saffi 15. L’accoglienza degli studenti delle scuole sarà per entrambe le giornate alle 9,15. Alle 10 ...Una nuova edizione della manifestazione dedicata alle eccellenze del gioiello e dell'accessorio moda sta per partire. Appuntamento a fieramilano (Rho), da domenica 18 a mercoledì 21 febbraio ...