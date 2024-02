In Tu no | Irama è preso da un lungo ragionamento sull' amore che non è davvero finito

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Perè la quarta esperienza sanremese, una manifestazione che rappresenta per lui quasi un'istituzione. E così, con 47 dischi di platino, 4 dischi d'oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video, torna con questa Tu no raccontando il senso di mancanza e distanza. «Questa canzone rappresenta il primo passo di quello che sarà il mio disco, un nuovo inizio» ed è una dedica a uno stato d’animo complesso, declinabilea propria personale esperienza di vita e che sancisce un ritorno dopo qualche mese di riflessioni, come scrive lo stesso sul suo profilo Instagram: , «Mi sono sempre sentito solo in mezzo ad un mare di gente, fino ad arrivare ad annullare cio? che provavo veramente, chi ero. Mi sono isolato per un attimo da questo caos intorno e ho capito che, alla fine, non sono mai stato ...