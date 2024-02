In Inter-Juventus braccetti decisivi | che differenza rispetto all’andata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un fattore fondamentale della vittoria dell’contro laè stato il rendimento dei, Bastoni e Pavard. Forse non a caso entrambi assentiFONDAMENTALI –ha visto i nerazzurri riuscire a sviluppare gioco e occasioni contro una delle migliori difese in Serie A. E una chiave di questo sono stati i cosiddetti, i difensori esterni della linea a tre. Pavard è risultato persino il migliore in campo, ma anche Bastoni ha fornito una prova di qualità e quantità. Va sottolineato un fatto: entrambierano assenti. E lanon è casuale. CAMBIAMENTO EVIDENTE –di fine novembre vedeva come titolari in ...