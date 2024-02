In giro per Latina con manganello e hashish | scattano le manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024- Nelle date del 3 e 4 febbraio a, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto di fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa, nonché al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti tra i giovani del luogo, i carabinieri della Compagnia dideferivano in stato di libertà per vario titolo 4 soggetti: un cittadino classe 96 residente a Sermoneta, deferito in stato di libertà per porto abusivo d’armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché è lo stesso veniva trovato in possesso di untelescopico di 50 cm e di gr 1,3 di sostanza stupefacente tipo. un altro cittadino classe 87 residente a, deferito in stato di libertà per detenzione ai ...