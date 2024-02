Imaginary | ecco un nuovo trailer dell' horror Blumhouse con un orsacchiotto da brividi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non si può mai stare tranquilli: dopo decenni di bambole inquietanti, possedute, maledette e assassine, adesso bisogna guardarsi pure dagli orsetti di peluche, tradizionalmente pupazzi che dovrebbero rassicurare, e non terrorizzare, bambini e adulti.

Netflix svela le novità del 2024 tra film e serie TV che arriveranno in questo nuovo anno. E parliamo di Squid Game 2, Rebel Moon - Parte 2: la sfregatrice ma anche Beverly Hills Cop IV, Emily in Pari ...Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione dello studio di animazione giapponese Studio Ponoc a partire da "The Imaginary" ...